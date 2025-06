DREAM PRO | Info & Card finale Fukkatsu Veny torna in Italia

Preparati a vivere un evento imperdibile! DREAM Pro torna in Italia con “Fukkatsu”, il 8 giugno a Salerno, portando sul ring campioni come Veny, l’ex-AEW. Un’occasione unica per assistere a incontri emozionanti e scoprire le novità di questa grande serata. Non perdere il grande ritorno di Veny e le sfide che decideranno il futuro della categoria. Acquista il tuo biglietto online e preparati a un show indimenticabile!

Le Info e la Card finale di “Fukkatsu”, prossimo Show della DREAM Pro, in programma Domenica 8 Giugno a Salerno, che vede il ritorno in Italia dell’atleta ex-AEW Veny: DREAM Pro Fukkatsu Domenica 8 Giugno – Salerno Brick 01 – Via Generale Clark 103 Inizio Ore 18.30 – Biglietti Online QUI DREAM Pro Wrestling Championship (Decision Match) Max Peach Vs VENY. Chris Tyler Vs REDE. Annunciate le presenze di Luna Moreno, Irene, Gianluca Vitale e Stefano Marte. Ring Announcer della serata Sandro Canori da Radio Rock. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - DREAM PRO: Info & Card finale “Fukkatsu” (Veny torna in Italia)

