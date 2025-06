Drammatico incidente per un 77enne morto schiacciato dal trattore che cercava di riparare La tragedia a Nerola alle porte di Roma

Una tragedia sconvolge Nerola, alle porte di Roma: un uomo di 77 anni ha perso la vita in un drammatico incidente mentre tentava di riparare il trattore. Un momento di pericolo improvviso che ha trasformato una normale giornata di lavoro in una tragedia assurda. La dinamica dell’incidente, ancora sotto le luci delle indagini, ci ricorda quanto siano fragili i momenti di routine. Per aggiornamenti e approfondimenti, continua a seguire DayItalianews.

Un drammatico incidente si è verificato alle porte di Roma, precisamente a Nerola, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita a causa di un tragico schiacciamento durante un'attività di riparazione meccanica. La vittima stava lavorando su un trattore agricolo all'interno della sua rimessa privata, quando il mezzo è improvvisamente crollato sopra di lui. La dinamica dell'incidente. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo stava eseguendo alcune riparazioni sul trattore quando, per cause ancora da accertare, il sostegno del mezzo ha ceduto, causando la tragedia.

