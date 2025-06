Dramma alla festa della scuola vento porta via il castello gonfiabile | bimbi volano davanti a compagni e insegnanti

Momento di grande paura durante la festa scolastica, quando una violenta raffica di vento ha sollevato il castello gonfiabile, facendo volare bambini e adulti nel panico. La scena, catturata da un testimone, ha scosso tutti, evidenziando quanto sia importante la sicurezza durante gli eventi all'aperto. Un episodio che invita a riflettere sulla prevenzione e sulla responsabilità delle strutture temporanee.

Momenti di puro terrore durante una festa scolastica: un castello gonfiabile è stato sollevato da terra da una violenta raffica di vento, catapultando in aria i bambini che vi stavano giocando. La scena, ripresa da un testimone con il cellulare, mostra la struttura alzarsi di diversi metri prima di ribaltarsi, mentre due piccoli cadono nel vuoto sotto gli occhi attoniti degli adulti. Urla, panico e corse verso l’area giochi hanno spezzato in un attimo l’atmosfera serena dell’evento. Il castello, alto circa dieci metri, si è inclinato pericolosamente fino a staccarsi completamente dal suolo. Alcuni genitori hanno tentato invano di bloccarlo, mentre altri si sono precipitati a soccorrere i bambini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

