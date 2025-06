Dramma a Rescaldina | bimbo di 1 mese e mezzo muore al pronto soccorso

Una tragedia sconvolgente scuote Rescaldina: un neonato di appena un mese e mezzo ha perso la vita al pronto soccorso, dopo aver combattuto con un grave scompenso cardiaco. La famiglia, appartenente a una comunitĂ di giostrai, si trova ora a fronteggiare un dolore immenso. Cosa si nasconde dietro questa drammatica perdita? Scopriamo insieme i dettagli di questa triste vicenda che ha lasciato senza parole tutta la comunitĂ .

Rescaldina (Milano) – Quando è arrivato in pronto soccorso il piccolo era giĂ in scompenso cardiaco: i tentativi di rianimazione, proseguiti per oltre un’ora, non sono serviti a nulla e così il neonato, di solo un mese e mezzo, è purtroppo deceduto. La tragedia è accaduta nella notte e ha avuto inizialmente come teatro Rescaldina, dove il bambino viveva in una roulotte in via Valsesia con la sorella e i genitori, una famiglia di giostrai. Cosa sappiamo. Intorno alle 4 di questa mattina il bambino è stato condotto d’urgenza in pronto soccorso a Legnano perchĂ© i genitori si sono accorti che il piccolo non stava bene e hanno attivato i soccorsi: quando il neonato è arrivato in ospedale accompagnato dall’ambulanza era giĂ in arresto cardiaco e malgrado il pronto intervento del personale medico intervenuto prima sul posto, che giĂ aveva verificato l’arresto cardio-respiratorio, e poi al nosocomio, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dramma a Rescaldina: bimbo di 1 mese e mezzo muore al pronto soccorso

