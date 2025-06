Drago chiamata lampo | I fantini decidano rapidi Da noi funziona così Tittia? Si parte da lui

Nel mondo delle corse, la rapidità è tutto: chiamata lampo, decisioni rapide e azioni immediate. Come ci insegna Laura Valdesi, nel nostro team il primo a decidere è Giovanni, il Drago, che con il suo carattere aperto e deciso guida le sorti del gruppo. La regola? Chiama subito o addio giubbetto! Perché in questa corsa, chi si ferma è perduto: la vittoria aspetta solo chi agisce senza indugi.

di Laura Valdesi Andiamo per ordine, capitano Jacopo Gotti: il Drago è sempre ’sposato’ con Tittia oppure si è innamorato di qualcun’altro? "(Sorride, ndr) Il Drago è sempre aperto a tutti. Logico che con Giovanni il matrimonio è nato nel 2022 ed è andato bene. Quindi si parte da lui ma deve telefonare subito. Come dico sempre: chiamare rapido." Perché altrimenti addio giubbetto? "A parte questo, non possiamo permetterci di aspettare o di fare le aste. Il Drago deve cercare di capire chi ha voglia di venire e a chi piace il cavallo che gli è toccato. La fortuna di non avere la nemica è anche prima si fa, meglio è". 🔗 Leggi su Lanazione.it

