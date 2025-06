Dove vedere in tv Italia-Moldavia Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario programma streaming

Dopo una deludente sconfitta in Norvegia, l'Italia è pronta a rispondere sul campo contro la Moldavia. Il match, cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si gioca lunedì 9 giugno alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Scopri dove vedere in TV, in streaming e tutti gli approfondimenti su questa sfida fondamentale per gli Azzurri. Non perdere l’occasione di tifare Italia e seguire ogni emozione in diretta!

Il danno ormai è fatto dopo la pessima sconfitta di Oslo con la Norvegia, ma l’ Italia è chiamata ad una reazione immediata in casa contro la Moldavia nella seconda partita del gruppo I di qualificazione per i Campionati Mondiali 2026 di calcio. Si gioca lunedì 9 giugno (ore 20.45) al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con gli Azzurri costretti a vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo del primo posto nel girone. I Campioni d’Europa del 2021 hanno perso il match d’esordio e si trovano adesso a -9 dalla Norvegia capolista, ancora a punteggio pieno con tre successi in tre gare e lanciatissima verso uno storico pass iridato (l’ultima apparizione nella fase finale della Coppa del Mondo risale al 1998). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming

