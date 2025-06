Dove trovare il Carlino domani in provincia

Se sei un appassionato di carlini e desideri trovarli facilmente anche domani nella provincia di Bologna, non preoccuparti: abbiamo preparato per te una lista dettagliata di punti vendita aperti, pronti a soddisfare la tua passione. Scopri dove trovare il tuo amato carlino senza stress e rendi la giornata ancora più speciale!

Di seguito, la lista di tutti i punti vendita che saranno aperti anche domani nella provincia bolognese. Anzola dell’Emilia: Peri Laura & C., via A. Gramsci 14; Anzola dell’Emilia: Real Princess, via Baiesi 19H-I; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Argelato – Funo: Gd Media Service S.r.l. – Eurospar, via Galliera 11; Gd Media Service S.r.l. – Superconad, via Don Pasti 26; Mariotti Manuela, via Galliera 161; Baricella: Boselli Lorella, via Roma 70; Gnaccarini Cinzia, via Roma 249; Bazzano: Edicola Graziosi, via E. De Amicis 2; Bentivoglio: Edicola Bentivoglio, via G. Marconi 42E; Bentivoglio - San Marino: Stabe, via Gandhi 2C; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Budrio – Mezzolara: Le Cafè di Angela Zani & C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it