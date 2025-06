Dove ritirare a Roma la tessera elettorale per il referendum dell' 8 e 9 giugno

Se hai smarrito la tessera elettorale a Roma, non preoccuparti: puoi richiederne una nuova presso gli uffici comunali o le tabaccherie autorizzate. Ricorda che per partecipare al referendum dell’8 e 9 giugno, è fondamentale avere la tessera valida. Assicurati di ritirarla in tempo per esercitare il tuo diritto di voto e contribuire alle decisioni che riguardano il nostro Paese.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno si terranno le consultazioni referendarie sui cinque quesiti riguardanti i temi del lavoro e della cittadinanza. Per esprimere il proprio voto bisognerà recarsi muniti della propria tessera elettorale nei seggi di voto. Nel caso in cui sia stata smarrita l’elettore. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Dove ritirare a Roma la tessera elettorale per il referendum dell'8 e 9 giugno

In questa notizia si parla di: Tessera Elettorale Giugno Ritirare

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

Come rinnovare la tessera elettorale a Roma per i Referendum dell’8 e 9 giugno e dove richiederla - Per recarsi ai seggi ed esprimere la propria preferenza di voto ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno sarà necessario un documenti d'identità e ... Come scrive fanpage.it

Tessera elettorale scaduta, persa o distrutta: ecco come e dove richiederla a Roma - Per il rilascio del documento elettorale previste anche aperture straordinarie dell’anagrafe in via Petroselli ... roma.repubblica.it scrive

Referendum 8-9 giugno a Torino: gli orari, i quesiti e dove ottenere la tessera elettorale - Tutte le indicazioni per la consultazione. Seggi aperti la domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Non trovate la tessera elettorale? Ecco come fare ... Scrive torino.corriere.it

Referendum 8 e 9 giugno, per cosa si vota: i fac simile delle schede e la spiegazione dei 5 quesiti