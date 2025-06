Douglas Luiz Juve futuro già segnato? Il centrocampista brasiliano vuole convincere Tudor e la nuova dirigenza | cosa può succedere al Mondiale per Club

Douglas Luiz spera di lasciarsi alle spalle ogni dubbio e conquistare il cuore della Juventus con le sue prestazioni al Mondiale per Club. Il centrocampista brasiliano, desideroso di rassicurare Tudor e la nuova dirigenza, si sta giocando una carta fondamentale per il suo futuro in bianconero. Ma cosa succederà ora? La sua performance potrebbe davvero cambiare le sorti del suo eventuale addio o rinnovo? Restate con noi per scoprirlo!

Douglas Luiz Juve, futuro già segnato? Cosa filtra sul possibile addio del centrocampista brasiliano ex Aston Villa. Tutti i dettagli. Douglas Luiz vuole convincere la Juventus. Come riferito da La Stampa, il centrocampista brasiliano sarebbe convinto di poter ancora convincere Tudor e la nuova dirigenza a puntare su di lui anche nella prossima stagione. Buone prestazioni al Mondiale per Club, infatti, potrebbero riaprire la sua permanenza in bianconero. Ad oggi, dopo il flop stagionale, Douglas Luiz rimane però in cima alla lista dei partenti. Staremo a vedere. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, futuro già segnato? Il centrocampista brasiliano vuole convincere Tudor e la nuova dirigenza: cosa può succedere al Mondiale per Club

