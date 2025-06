Doppia piazza proteste e frecciate Diaspora a sinistra sulla Palestina

Il panorama politico si infiamma: tra proteste, frecciate e divisioni, la diaspora a sinistra si scontra sulla questione palestinese. Da Milano a Roma, i leader si confrontano su due visioni opposte, facendo emergere profonde fratture nel PD. Un quadro complesso che riflette le tensioni di un’area politica sempre più divisa e in cerca di una nuova identità . Continua a leggere per scoprire come si evolve questa intricata battaglia politica.

Ieri l’evento a Milano per «due popoli, due Stati» che ha riunito Renzi e Calenda; oggi quello romano di Schlein, Conte e Avs, più anti Israele. Il Pd va in frantumi: alcuni riformisti aderiscono anche all’iniziativa meneghina. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Doppia piazza, proteste e frecciate. Diaspora a sinistra sulla Palestina

In questa notizia si parla di: Doppia Piazza Proteste Frecciate

