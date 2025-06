Dopo The Last of Us Bella Ramsey potrebbe entrare nell’universo Marvel

Dopo l'acclamato ruolo di Ellie in The Last of Us, Bella Ramsey potrebbe presto varcare le soglie dell’universo Marvel. La giovane attrice, apprezzata per la sua performance intensa e autentica, sarebbe in trattative con i Marvel Studios per un ruolo di grande rilievo nel Marvel Cinematic Universe. Secondo fonti di settore come MyTimeToShineHello, l’attrice potrebbe portare la sua energia unica in una nuova avventura epica, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Dopo l'acclamato ruolo di Ellie nella serie HBO The Last of Us, Bella Ramsey sarebbe in trattative per entrare nell'universo Marvel. Bella Ramsey, nota per aver interpretato Ellie in The Last of Us, potrebbe presto fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato da MyTimeToShineHello, una delle fonti più attive nel mondo degli insider, i Marvel Studios avrebbero messo gli occhi sull'attrice per un ruolo di rilievo in un progetto futuro. Al momento non ci sono conferme ufficiali, e lo sviluppo sarebbe ancora nelle fasi iniziali. Non è raro che i Marvel Studios incontrino numerosi attori durante la fase di casting senza avere immediatamente un personaggio preciso in mente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dopo The Last of Us, Bella Ramsey potrebbe entrare nell’universo Marvel

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Marvel Last Bella Ramsey

Thor esce dalla continuità Marvel: scopri come accadrà - Thor esce dalla continuità Marvel: scopri come cambierà il suo destino. Dopo oltre sessant’anni, il mondo dei fumetti e dei cinecomics si prepara a una rivoluzione con un'ottica innovativa, annunciata dalla Marvel.

RUMOR: Marvel vuole Bella Ramsey di The Last of Us per un 'ruolo importante' nel MCU - Recentemente l'attrice Bella Ramsay ha confermato che Ellie avrà un ruolo minore in The Last of Us 3, dato che la prossima stagione della serie tv HBO sarà incentrata su Abby, e un rumor appena emerso ... Si legge su serial.everyeye.it

Bella Ramsay: Ellie in The Last of Us 3 avrà un ruolo ridotto mentre si profila un nuovo progetto Marvel - Bella Ramsay conferma la riduzione del suo ruolo come Ellie nella terza stagione di "The Last of Us", mentre emergono rumor su un possibile ingaggio nel Marvel Cinematic Universe. Secondo ecodelcinema.com

Bella Ramsey Reportedly Being Eyed for Marvel Role - After The Last of Us fame, Bella Ramsey might be taking Pedro Pascal's route amidst rumors of being in Marvel's radar. Riporta fandomwire.com

She’s BETTER Than Bella Ramsey as Ellie! #TheLastOfUs #shorts