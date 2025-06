Dopo lo strappo Donald Trump attacca | Musk mi vuole parlare ma a me non interessa | Il ceo di Tesla lancia un nuovo partito | The America party

In un clima di tensioni crescenti sulla scena politica americana, Donald Trump non ha esitato a lanciare accuse dure contro Elon Musk, suggerendo che le recenti azioni del CEO di Tesla siano influenzate da droghe. Mentre Musk prepara il debutto del nuovo partito, “The America Party”, il confronto tra i due si fa ancora più acceso. Una sfida che promette di scuotere gli equilibri già complessi dell’America contemporanea.

Il presidente Usa non le manda a dire al miliardario di Pretoria: secondo il Nyt è convinto che il comportamento di Musk sia dovuto "alle droghe".

Dopo lo strappo Donald Trump attacca: "Musk mi vuole parlare, ma a me non interessa" | Il ceo di Tesla perde 33 miliardi di dollari - Dopo lo strappo con Elon Musk, Donald Trump non si ferma e lancia nuove frecciate al CEO di Tesla, accusandolo di comportamenti discutibili.

