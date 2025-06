Dopo l' impatto all' incrocio un' auto capovolta nel fosso tre persone finiscono all' ospedale

Un incidente choc a Cesena: un'auto si capovolge nel fosso dopo uno scontro all'incrocio tra Via Melona e Via Capannaguzzo, coinvolgendo tre persone che sono finite in ospedale. Un evento che ha suscitato grande spavento, ma fortunatamente i feriti sono lievi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la zona. Leggi le notizie di...

Un grosso spavento con un'auto capovolta nel fosso ma per fortuna solo feriti lievi, i Vigili del fuoco di Cesena e Cesenatico sono intervenuti attorno alle 15 di sabato per un incidente stradale tra due auto all'incrocio tra Via Melona e Via Capannaguzzo, a Cesena. Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Dopo l'impatto all'incrocio un'auto capovolta nel fosso, tre persone finiscono all'ospedale

