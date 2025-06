Dopo le auto i centauri nella giungla green solo e-bike senza regole

Dopo le auto, i centauri della giungla urbana affrontano nuove sfide: solo e-bike senza regole, un mondo in cui libertà e sostenibilità si intrecciano. Se il potere non fosse appannaggio di ideologie come il green, sarebbe più facile riconoscere che moto e scooter riducono code e inquinamento. Più che bloccarli, bisognerebbe valorizzare soluzioni intelligenti e responsabili, perché il vero cambiamento parte dalla consapevolezza collettiva.

Se al potere non ci fosse l’ideologia (green) sarebbe semplice capire che moto e scooter tagliano code e quindi inquinamento. Altro che bloccarli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dopo le auto i "centauri" nella giungla green solo e-bike senza regole

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Green Auto Centauri Giungla

L'illusione di una mobilità green: che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia - L'illusione di una mobilità green in Sicilia sembra svanire. Chi aspirava a un aiuto concreto per l'acquisto di auto elettriche o ibride si trova deluso.

Scoperto un UFO GIGANTESCO SOTTERRANEO: La Verità sulla Disclosure che Nessuno Vuole Farci Sapere!