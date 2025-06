Donne islamiche chiuse nei recinti

In un mondo che si sforza di comprendere, il contrasto tra spazi e ruoli riflette una realtà complessa e spesso fraintesa. Donne velate e uomini organizzati in recinti simbolici raccontano storie di tradizione, fede e identità. È un’immagine che ci invita a riflettere sulle differenze culturali e sulle sfide di un dialogo interculturale aperto e rispettoso. Un racconto che si ripete, ma che merita di essere ascoltato con attenzione e sensibilità.

I teli grigi, stretti alla cancellata e agli alberi, formano un recinto. Dentro non ci sono mucche né pecore né asini. Ci sono donne velate che attendono l’inizio della preghiera. A terra i tappeti su cui inginocchiarsi: gentile concessione. Gli uomini sono più avanti, di fronte all’imam, e hanno la vista libera su ogni lato. Tu chiamale, se vuoi, differenze. Un film già visto, purtroppo: è il marchio di fabbrica dell’islam quando si tratta di celebrare una ricorrenza religiosa. L’Eid al-Adha, ovvero la “Festa del sacrificio” che prevede pure lo sgozzamento di animali, non fa eccezione. Roma (anche a Mestre scenario simile), Anno Domini 2025: ma siamo in Italia o in Bangladesh? Soprattutto: davanti alle immagine circolate ieri, sui marciapiedi della Capitale e in un parco sulla terraferma veneziana, i nostri occhi sono stati così rapiti da quelle gabbie per donne (prima o poi ci diranno che sono privè?) che non ci siamo accorti dei sit-in delle transfemministe di “Non una di meno” e delle varie associazioni sempre in prima linea per gridare al patriarcato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donne islamiche chiuse nei recinti

