Donnarumma Juventus i bianconeri si iscrivono alla corsa per il portiere della Nazionale! Sondaggio effettuato ma la priorità dell’ex Milan è un’altra…La situazione

La Juventus si prepara a sfidare le grandi d'Europa nella corsa per Gianluigi Donnarumma, portiere di talento e simbolo della Nazionale. Dopo aver sondato il terreno con un'indagine risalente a un mese fa, i bianconeri mostrano interesse concreto nel puntare sul giovane numero uno del PSG. Tuttavia, la situazione attuale di Donnarumma, tra ambizioni e questioni contrattuali, rappresenta un ostacolo da superare. La pista Juventus si fa più calda: quale sarà il prossimo passo?

Donnarumma Juventus, sondaggio effettuato per il portiere del PSG! Tuttavia, il portiere della Nazionale ha un altro "cruccio": la situazione. La Juventus ha mosso un primo passo concreto per le prestazioni di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto risulta ad Alfredo Pedullà, i bianconeri hanno effettuato un sondaggio un mese fa per capire le possibilità di trasferimento del portiere della Nazionale. Questa richiesta d'informazione è stata costruita ad arte da Giorgio Chiellini, che gode di ottimi rapporti con l'estremo difensore. La situazione, però, non è prioritaria per l'ex giocatore del Milan: come dichiarato da Enzo Raiola, il numero 1 darà precedenza al PSG per le trattative di rinnovo di contratto.

