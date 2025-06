Donnarumma Juve Raiola rende noto il futuro del portiere al PSG | Al momento la situazione è questa! Non credo sia il momento di… Tutte le novità

Il futuro di Gianluigi Donnarumma si infittisce di inaspettate novità: mentre rumors e speculazioni avevano alimentato il sogno della Juventus, la recente dichiarazione di Raiola mette un freno alle speranze bianconere. L’agente del portiere del PSG ha infatti chiarito che al momento non ci sono possibilità di trasferimento in Italia. La questione si fa più complessa: cosa riserva il destino del giovane talento? Restate con noi per scoprirlo.

Donnarumma Juve, Raiola fa marcia indietro rispetto ai giorni precedenti e ammette questo sul futuro del portiere del PSG. Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, fa retromarcia e conferma che il suo assistito rimarrà al PSG. Porte sbarrate, dunque, per la Juve, la cui soluzione viene tarpata con queste parole a Stile TV. DONNARUMMA JUVE – « Al momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo neanche sia il momento di ritornare. Al Psg si trova bene, ci sono alcune situazioni contrattuali da definire, ma escludo qualsiasi ritorno di Donnarumma, almeno nel breve termine ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juve, Raiola rende noto il futuro del portiere al PSG: «Al momento la situazione è questa! Non credo sia il momento di…». Tutte le novità

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Raiola Donnarumma Juve Portiere

Donnarumma in Serie A: parla Raiola, non ci sono più dubbi - Donnarumma, fresco trionfatore in Champions League, si trova al centro di un vero e proprio rebus calcistico.

Donnarumma alla Juventus: Chiellini ringrazia l’Inter - Fari puntati di diverse big italiane su Donnarumma: con l'uscita di Di Gregorio, il portiere del PSG potrebbe vestire la maglia della Juventus ... Riporta calcioblog.it

Raiola: "Nessuna porta aperta in Italia per Donnarumma" - "Certo, ci sono anche altri club, ma valutiamo tutto con serenità e lo dico sul serio - ha aggiunto -. Il Napoli? Sono arrivati i complimenti da Manna per Donnarumma, non quelli di De Laurentiis, ma p ... Scrive msn.com

Donnarumma Juve, tutto vero: i bianconeri si stanno muovendo sottotraccia sul portiere del PSG! Cosa può succedere - Giuntoli e i motivi della decisione Juve: rivoluzione in dirigenza e le novità sull’allenatore. Un nome sta salendo… – VIDEO di Marco Baridon Giuntoli via dalla Juve, ecco tutti i motivi della separaz ... Secondo informazione.it

RAIOLA SVENDE DONNARUMMA