Donnarumma ancora nel destino del Milan | ribaltone in porta

Donnarumma è di nuovo al centro del dibattito nel mondo Milan: il futuro del portiere, simbolo e protagonista di una generazione, è ancora tutto da scrivere. Dopo la vittoria in Champions League con l’Inter, si aprono nuovi scenari, tra conferme e possibili addii, mentre dalla Francia emergono interessanti alternative. Quale direzione prenderà Gigio? Il mercato rossonero si prepara a sorprenderti, e le prossime settimane saranno decisive per definire il suo destino.

Il futuro del portiere della Nazionale è tutto da definire mentre dalla Francia rilanciano un’altra opzione importante Dopo la finalissima di Champions League stravinta contro l’Inter tutti i riflettori sono puntati su Gigio Donnarumma e sulla decisione relativa al suo prossimo futuro. Calciomercato Milan, Donnarumma addio PSG: Chevalier l’erede di Gigio – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) L’estremo difensore classe 1999, che sarà impegnato con la Nazionale di Spalletti, nelle scorse ore ha ribadito: “Sto bene a Parigi, la società deciderà se farmi il rinnovo o no, io sono pronto a tutto, la mia prima opzione è Psg perché lì sto bene e mi sento apprezzato”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Donnarumma ancora nel destino del Milan: ribaltone in porta

