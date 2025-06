Donnarumma alla Rai | Non è accettabile! Ecco come reagiremo ma non mi so spiegare cosa…

Donnarumma alla Rai suscita reazioni accese, ma come reagiremo? L’ex portiere azzurro non si nasconde dietro i giri di parole e esprime con sincerità il suo disappunto per la recente sconfitta della Nazionale. Le sue dichiarazioni, dirette e senza filtri, hanno acceso un dibattito che coinvolge tifosi e addetti ai lavori. Ma cosa ci riserva il futuro? La risposta è ancora da scrivere.

Donnarumma non usa giri di parole per parlare della sconfitta della Nazionale, ecco le dichiarazioni dell'ex Milano subito dopo il match degli azzurri. Gianluigi Donnarumma non usa giri di parole. Anzi, le parole, fatica proprio a trovarle. L'ex Milan e portiere dell'Italia (reduce dalla vittoria in finale di Champions League contro l' Inter ), ha commentato visibilmente amareggiato alla Rai la pesante sconfitta accusata contro la Norvegia in una gara valida per le qualificazioni Mondiali. Sentiamo qui riportate in forma scritta alcune delle dichiarazioni rilasciate proprio dal portiere della Nazionale Italiana guidata da Luciano Spalletti.

