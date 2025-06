Donna trovata morta sul greto del fiume la salma verrà restituita alla famiglia

Il corpo di Sanae Lahbil, la donna marocchina trovata senza vita lungo il fiume Serio ad Alzano Lombardo, rimasto all’obitorio per due mesi, presto troverà pace. Nei prossimi giorni l’autorizzazione ufficiale consentirà alla famiglia di darle l’ultimo saluto e di chiudere un doloroso capitolo. Il corpo è rimasto tutto questo tempo a Bergamo, ora pronto a riposare in pace.

Alzano Lombardo. Da due mesi il corpo di Sanae Lahbil, la donna marocchina di 44 anni trovata morta il 6 aprile sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo, si trova all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nei prossimi giorni il pubblico ministero Giulia Angeleri firmerà il nulla osta alla sepoltura e la salma sarà finalmente restituita alla famiglia, che potrà così darle l’estremo saluto. Il corpo è rimasto tutto questo tempo a disposizione dell’autorità giudiziaria per poter effettuare gli esami necessari a determinare la causa della morte, accertamenti che sono fin da subito risultati particolarmente complessi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Donna trovata morta sul greto del fiume, la salma verrà restituita alla famiglia

In questa notizia si parla di: Donna Trovata Morta Greto

Donna trovata morta in casa a Fregene, nel villino trovate tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio» - Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta nel suo villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare vicino a Roma.

Il mistero della donna trovata morta e seminuda sul greto del Serio: il corpo ‘nascosto’ sotto il ponte, la droga e la traccia del giubbotto - ma ultimamente si era trasferita fuori provincia la donna marocchina di 44 anni, una “vita complicata e difficile”, trovata senza vita sul greto del fiume Serio, ad Alzano Lombardo ... Riporta ilgiorno.it

Donna trovata morta sul greto del fiume: «È stata uccisa, qualcuno l'ha spogliata e trascinata». La verità dall'autopsia - Possibile, secondo i primi riscontri, che la donna possa essere morta tra venerdì e sabato. Il corpo mostrava molti lividi, non c’erano tracce di sangue, a un primo esame esterno non sono ... Si legge su msn.com

Donna trovata morta sotto un ponte sul greto del Serio: la procura indaga per omicidio volontario. È una 44enne dal passato difficile - Il ritrovamento La vittima è stata identificata in una donna marocchina del 1981, con una storia complicata alla spalle. Il corpo, parzialmente svestito, era riverso sul greto del fiume Serio ... ilgiorno.it scrive

Sansepolcro, 41enne trovata morta sul greto di un torrente