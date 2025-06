Donna e centauro investiti presi due pirati della strada | denunciati una cremasca e un bergamasco

Due incidenti avvenuti in provincia di Cremona hanno portato alla denuncia di due pirati della strada, una donna e un uomo, rispettivamente di Crema e Bergamo. Dopo aver provocato gravi incidenti e cercato di scappare, sono stati individuati e arrestati dalle forze dell’ordine. Questi episodi sottolineano l’importanza della responsabilità e del rispetto delle regole sulla strada, garantendo sicurezza per tutti gli utenti. La giustizia ha fatto il suo corso, restando sempre vigile contro chi mette a rischio le vite al volante.

Crema (Cremona), 7 giugno 2025 –  Risolti due casi in cui le persone si sono allontanate dopo aver provocato un incidente. Il primo si era verificato sabato scorso quando, verso le 11 a Quintano la Polstrada di Pizzighettone era intervenuta per eseguire i rilievi relativi a uno scontro stradale che vedeva coinvolta un’autovettura, la cui conducente si era data poi alla fuga e una motocicletta, il cui conducente era rimasto ferito. Gli agenti si sono subito attivati per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile del grave incidente, svolgendo accurati rilievi e gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it