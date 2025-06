Donate cinque culle al Santa Maria

Un gesto di grande cuore che testimonia l’impegno del Gruppo Carlo Riccò & Fratelli spa nel supportare la vita e il benessere dei più piccoli. Con la donazione di cinque culle per rooming-in, il Santa Maria Nuova potrà offrire ai neonati un ambiente ancora più sicuro e confortevole, favorendo il legame genitore-figlio fin dai primi giorni. Un'iniziativa che fa la differenza e che ci ricorda quanto possa essere potente un atto di generosità.

Il Gruppo Carlo Riccò & Fratelli spa ha donato cinque culle per rooming in Matrix Malvestio alla Neonatologia del Santa Maria Nuova per un valore complessivo di oltre 6mila euro. Le cinque culle saranno impiegate per il co-sleeping e permetteranno al neonato di poter dormire nel letto accanto alla madre. Presenti alla consegna dell’attrezzatura, oltre agli infermieri di reparto, al dottor Gargano e alle coordinatrici infermieristiche Monica Miari e Cristina Turrini, la signora Marta Riccò e la dottoressa Pasquina La Torre che ha ringraziato la donatrice, a nome della direzione medica aziendale, per la grande sensibilità e la costante presenza a favore della sanità pubblica reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: Culle Cinque Santa Maria

Donate cinque culle al Santa Maria - Il Gruppo Carlo Riccò & Fratelli spa ha donato cinque culle per rooming in Matrix Malvestio alla Neonatologia del ... Riporta msn.com

Cinque culle donate alla Neonatologia del Santa Maria per aiutare il rapporto mamma-figlio - REGGIO EMILIA – Cinque culle saranno impiegate per il co-sleeping e permetteranno al neonato di poter dormire nel letto accanto alla madre. Le culle si possono regolare ad altezza del letto e questo c ... Si legge su reggionline.com

Cinque Terre Italy - Everything You Need To Know