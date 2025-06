Dona nuove attrezzature sanitarie all' Ospedale del Casentino

Oggi, il Comitato Casentinese per la lotta contro il tumore e per la vita (CCALTUM) rinnova il suo impegno nel migliorare l’assistenza sanitaria del territorio del Casentino. Grazie a donazioni concrete di materiali all’avanguardia, come due materassini operatori, un dermatoscopio e un seggiolone polifunzionale, si rafforza il legame tra cittadini, associazioni e strutture pubbliche. Un gesto di solidarietà che fa la differenza nella qualità delle cure offerte.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Donare nuove attrezzature sanitarie all'Ospedale del Casentino Dal Comitato Casentinese per la lotta contro il tumori e per la vita CCALTUM. arrivano due materassini operatori e un dermatoscopio. Anche un seggiolone polifunzionale consegnato dalla famiglia Detti Gesti concreti a sostegno del sistema sanitario del territorio che confermano l'importanza della sinergia tra cittadini, associazioni e strutture pubbliche. Oggi all'Ospedale del Casentino si sono svolte le cerimonie di donazione, realizzate grazie alla collaborazione delle professioniste e dei professionisti della Asl Toscana sud est, che hanno coinvolto più strutture sanitarie territoriali con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dona nuove attrezzature sanitarie all'Ospedale del Casentino

