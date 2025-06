Don Marco prete alla Mangiagalli | Battezzo neonati che stanno per morire La malattia dei bambini mette a dura prova la fede

Don Marco Prete, il sacerdote che ogni giorno attraversa i corridoi della Mangiagalli di Milano, è un faro di speranza in un luogo segnato da dolore e perdita. Con il suo calore e la sua fede, battezza i neonati destinati a non vivere, offrendo loro un ultimo gesto di amore e dignità. In questo contesto difficile, la sua presenza diventa un messaggio potente: anche nelle prove più dure, la fede può accendere una luce di conforto.

Si chiama Don Marco ed è il prete che gira ogni giorno per i corridoi della clinica Mangiagalli di Milano. Lì dove i bimbi nascono e, troppo spesso, muoiono. La Mangiagalli è la clinica parte del Policlinico milanese che, tra le altre cose, accoglie i reparti di ostetricia e ginecologia.

