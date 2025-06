Don Claudio da Novate Milanese tra gli 11 nuovi preti ordinati oggi in Duomo dall’arcivescovo Delpini

Oggi a Milano, l’arcivescovo Mons. Delpini ha ufficialmente accolto 11 nuovi sacerdoti nel cuore della Chiesa, tra cui spicca Don Claudio Darmian di Novate Milanese. Un momento di grande gioia e speranza, che testimonia la vitalità e la vocazione autentica dei nostri giovani sacerdoti. Sono uomini chiamati dalla fede e dalla preghiera, pronti a portare luce e compassione nella comunità. Questi consacrati sono il volto rinnovato della Chiesa, pronti a fare la differenza.

C’è anche don Claudio Darmian di Novate Milanese tra gli 11 nuovi sacerdoti ordinati questa mattina in Duomo a Milano dall’arcivescovo Mons. Mario Delpini “Si fanno avanti, ma non come eroi solitari. Si fanno avanti questi nostri fratelli perché vengono da una Chiesa viva, perché sanno della preghiera di Gesù che li consacra nella verità, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

