Domenico Fracchiolla verso la Reggiana | il nuovo direttore sportivo si presenta

Domenico Fracchiolla sta per intraprendere una nuova avventura alla Reggiana, pronto a portare la sua visione e strategia nel club emiliano. Dopo aver lasciato il Giugliano, il suo arrivo è stato accolto con entusiasmo, anche se ancora poco conosciuto tra i tifosi più appassionati. Ora, con l’annuncio imminente, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel mondo del calcio italiano, confermando il suo ruolo di protagonista nel mercato sportivo nazionale.

Domenico Fracchiolla sta definendo gli ultimi dettagli del suo addio al Giugliano e poi già oggi, o al massimo lunedì, sarà ufficializzato dalla Reggiana come nuovo direttore sportivo. La sua candidatura ha sbaragliato la concorrenza di parecchi pretendenti tra cui Ferretti della Feralpi e Ferrarese (ex Lucchese), ma il suo nome era 'sconosciuto' alla maggior parte dei tifosi che ovviamente non seguono quotidianamente i risvolti del calcio di Serie C. Chi è, dunque, Domenico Fracchiolla? E qual è il modus operandi di questo dirigente scelto dal presidente Salerno? In attesa di conoscerlo 'de visu', possiamo ripercorrerne le tappe fondamentali della carriera attraverso alcune operazioni di mercato portate a termine e a dichiarazioni rilasciate ai media negli anni passati.