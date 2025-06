Domenica torna Trevisoga | centinaia di giochi da tavolo nelle piazze della città

Domenica 8 giugno, Trevisoga torna a infiammare le piazze di Treviso con centinaia di giochi da tavolo per grandi e piccini. Dalle 10 alle 19, il centro storico si trasformerà in un grande campo di divertimento, offrendo un’opportunità unica di socializzare e sfidarsi in modo gratuito. Preparatevi a vivere una giornata all’insegna del gioco, della strategia e della spensieratezza nel cuore della città!

Saranno centinaia i giochi da tavolo che animeranno le piazze di Treviso domenica 8 giugno, dalle 10 alle 19, per il ritorno di Trevisoga. La manifestazione, che permette di cimentarsi in forma del tutto gratuita nel centro storico della Città in innumerevoli giochi, interesserà la Loggia dei. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Domenica torna Trevisoga: centinaia di giochi da tavolo nelle piazze della città

In questa notizia si parla di: Giochi Domenica Trevisoga Centinaia

Trevisoga: una giornata di puro divertimento - Domenica 8 giugno nelle piazze di Treviso la sfida si accende con vecchi e nuovi giochi da tavolo. TREVISO (TV): Saranno centinaia i giochi da tavolo che animeranno le piazze di Treviso domenica 8 giu ... Da ilnuovoterraglio.it

Via libera del prefetto: domenica a San Siro si gioca Inter-Treviso - Grazie a una proroga prefettizia al decreto Pisanu sulla messa a norma degli stadi italiani, domenica si potrà giocare la prima partita di campionato al Meazza, Inter-Treviso. «Ritengo opportuno ... Si legge su ilgiornale.it

DOMENICA 9 GIUGNO IL FESTIVAL DEI GIOCHI DA TAVOLO | 26/05/2024