Domenica e lunedì sfide ballottaggi | a Matera e Taranto duello tra poli

Domenica e lunedì si aprono le sfide decisive dei ballottaggi in diverse città italiane, tra cui Matera e Taranto, dove il duello tra poli determine il futuro amministrativo. Con i risultati del primo turno ancora freschi, l’esito di queste elezioni sarà cruciale per le comunità coinvolte. La suspense cresce, mentre cittadini e candidati si preparano a vivere un voto che può cambiare le sorti locali e non solo.

Roma, 7 giu. (askanews) – Sfida al balloggio a Matera e Taranto, capoluoghi di provincia, ma anche a Cernusco sul Naviglio, Saronno e Lamezia Terme come in altre città con più di 15mila abitanti – in tutto sono tredici – nelle quali al primo turno di elezioni amministrative, il 25 e 26 maggio, nessun candidato sindaco ha raccolto la metà più uno dei voti necessari per essere eletti. Domenica e lunedì, in concomitanza con il referendum su lavoro e cittadinanza, si terrà il secondo turno con i seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Una partita importante per il centrosinistra che punta a rafforzare le vittorie conquistate al primo turno a Genova – dove un’alleanza larga è riuscita a portare sulla poltrona di primo cittadino, strappandola al centrodestra, l’ex atleta olimpica Silvia Salis – e a Ravenna, dove certamente l’impresa era più agevole e i progressisti hanno vinto con Alessandro Barattoni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Affluenza A Matera città ha votato 65,20% degli aventi diritto (definitivo, ore 15 di lunedì), in calo rispetto al 70,83% della precedente tornata A Taranto città si è recato alle urne il 56,60% degli elettori, in aumento rispetto al 52,21% registrato l’ultima volta Partecipa alla discussione

TRM Network seguirà in diretta lo spoglio dei voti lunedì 26 maggio a partire dalle 14.30, con aggiornamenti da Matera e Taranto, commenti e collegamenti dai comitati elettorali dei principali candidati. Partecipa alla discussione

? Spoglio Live! ? Genova, Taranto, Matera, Ravenna e tutte le Elezioni Comunali 2025 dalle 14.30