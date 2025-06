Domenica al marina di Francavilla c' è la gara Pescare senza barriere

Domenica al Marina di Francavilla si svolgerà la straordinaria gara "Pescare senza barriere", un evento che unisce sport e solidarietà. Con oltre duecento partecipanti, questa iniziativa promossa dalla Asd Kinetic Abruzzo di Lanciano si propone di abbattere le barriere e valorizzare le diversità. Un’occasione unica per vivere un’esperienza coinvolgente, sostenere il sociale e celebrare la passione per la pesca in un contesto inclusivo e stimolante. Non mancate!

Saranno più di duecento i partecipanti all'iniziativa "Pescare senza barriere", l'iniziativa in programma domenica 8 giugno al Marina di Francavilla. Un evento di rilievo con lo sport e con il sociale, quello promosso dalla Asd Kinetic Abruzzo di Lanciano per ammirare da vicino le grandi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Domenica al marina di Francavilla c'è la gara "Pescare senza barriere"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Domenica Marina Francavilla Pescare

Pescara – Virtus Francavilla 4-1: doppietta per Lescano e Merola - La partita Pescara – Virtus Francavilla di Domenica 2 aprile 2023 in diretta: la squadra di Zeman cala il poker e torna a sorridere PESCARA – Domenica 2 aprile 2023, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia” ... Riporta calciomagazine.net

Francavilla al Mare: domenica 22 ottobre “Camminando su ruote” - Si terrà domenica 22 ottobre, con partenza da Francavilla al Mare, l’iniziativa “Camminando ... disabilità e disagio sociale sul territorio delle provincie di Chieti e Pescara. Fondata da genitori di ... Scrive rete8.it

Verso Pescara-V. Francavilla: per Zeman buone notizie, Gyabuaa e Cancellotti in gruppo - Verso Pescara-V.Francavilla: gara in programma domenica alle ore 17,30. Gyabuaa e Cancellotti sono tornati in gruppo. Domani l’esito degli esami strumentali cui si è sottoposto Palmiero (clicca qui). Lo riporta rete8.it

Marina di Pescara