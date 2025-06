Domenica 8 giugno chiusura del festival La Notte dei Lettori 2025 GenerAzioni

Domenica 8 giugno conclude il festival “La Notte dei Lettori” 2025 Generazioni, un evento che ha animato la nostra passione per i libri e le storie. La mattina si apre con una suggestiva passeggiata guidata da Paolo Medeossi tra segni e racconti di oggi e di ieri, per poi esplorare temi audaci come “Smaschilizzare la Chiesa”. Un giorno ricco di ispirazione e confronto che non puoi perdere!

Ultima giornata del festival “La Notte dei Lettori” che comincia con l’immancabile passeggiata mattutina della domenica in compagnia di Paolo Medeossi. Appuntamento alle 9.30, dalla fontana di piazza Primo maggio, per scovare “I segni dei giorni e delle generazioni”, tra luoghi, cronache, aneddoti, racconti. Appuntamento poi alle 11.30, nella loggia del Lionello, su un tema coraggioso e attuale “Smaschilizzare la Chiesa” (Paoline edizioni) con suor Linda Pocher, teologa e filosofa, in dialogo con Federico Rossi. Interviene don Paolo Iannaccone, presidente del centro di accoglienza Balducci, e canti del coro multietnico La Tela di Caia. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Domenica 8 giugno chiusura del festival La Notte dei Lettori 2025 GenerAzioni

