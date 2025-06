Domenica 8 giugno alle ore 10 45 secondo appuntamento con la stagione 2025 dell’Accademia Casentinese del Poggio

Domenica 8 giugno alle ore 10.45, si apre il secondo appuntamento della stagione 2025 dell’Accademia Casentinese, un evento imperdibile nel cuore del Castello di Borgo alla Collina, luogo di storia e cultura millenaria. Con quasi sessant’anni di tradizione, questa prestigiosa sede ha visto ospiti di fama mondiale e ha mantenuto vivo il ricordo di grandi figure come Cristoforo Landino. Un’occasione unica per immergersi nelle eccellenze accademiche e culturali del nostro territorio.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Domenica 8 giugno, alle ore 10.45, secondo appuntamento con la stagione 2025 dell'Accademia Casentinese che in quasi sessant'anni di attività ha ospitato, nella sua storica sede del Castello di Borgo alla Collina (appartenuto all'umanista Cristoforo Landino che nel 1481 curò la prima edizione a stampa della 'Commedia' corredata con illustrazioni di Botticelli) studiosi e ricercatori di fama internazionale portando il Casentino alla ribalta negli studi umanistici e scientifici. Dopo un discorso introduttivo del presidente Claudio Santori, si parlerà di "Guido Gozzano. Poesia e affetti delle piccole cose" con lo scrittore e giornalista Pierluigi Moressa.

