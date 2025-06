domati due incendi a bagheria un cane salvato dal rogo in un rudere

Due incendi a Bagheria, fortunatamente senza gravi conseguenze, hanno visto protagonisti anche un coraggioso cane salvato dal fuoco. Nei due episodi, nessuna persona è rimasta ferita, e il rapido intervento ha evitato danni ingenti. Il primo rogo si è sviluppato in un campo di contrada Cordova, dove il coraggio e la prontezza hanno fatto la differenza: ecco come si sono svolti i fatti.

