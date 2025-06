domani in sant egidio presentazione restauro del crocifisso in legno

domani alle 18, presso Sant’Egidio, si terrà la presentazione del restauro del misterioso Crocifisso in legno, un capolavoro risalente alla prima metà del XV secolo che continua a intrigare gli studiosi. Questa preziosa opera, simbolo di Gracciano e custode di storie millenarie, svelerà forse nuovi segreti grazie ai lavori di conservazione. Non perdete l’opportunità di scoprire i dettagli di questa affascinante testimonianza artistica e culturale.

Rimane ancora non identificato (e la ricerca continua dunque ad appassionare gli studiosi) l’autore del crocifisso di legno, risalente probabilmente alla prima metà del ‘400, che è diventato, nei secoli, uno degli elementi che caratterizza Gracciano, piccola frazione del comune di Montepulciano. Si tratta di un’opera di fattura veramente pregevole, non solo oggetto di culto ma anche ammirata per le sue qualità artistiche, di cui domani alle 18, nella sua sede, la Chiesa parrocchiale di S.Egidio, sarà presentato l’intervento di restauro che, per alcuni mesi, ha impegnato la specialista Mary Lippi. 🔗 Leggi su Lanazione.it