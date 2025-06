Dodo Juve | perché il brasiliano è nella lista dei preferiti dei bianconeri Può arrivare a Torino per questo motivo novità importanti

Dodo Juve: il talento brasiliano potrebbe presto approdare a Torino, conquistando i cuori dei tifosi bianconeri. La volontà dei dirigenti juventini di rinforzare le fasce esterne si fa sempre più concreta, e Dodo si candida come protagonista di questa rivoluzione. Con il suo stile dinamico e qualità tecniche, il terzino della Fiorentina rappresenta una pista calda per il mercato estivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa possibile operazione.

Dodo Juve: perché il terzino piace così tanto ai bianconeri. Può arrivare a Torino per questo motivo, tutti i dettagli. Il calciomercato Juve è pronto a intervenire anche per rinforzare le corsie esterne, destinate a cambiare rispetto alla scorsa stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, tra i profili seguiti c’è anche Dodo, esterno della Fiorentina. Il brasiliano non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo: « Pensavamo di aver soddisfatto le sue richieste, attendiamo una risposta », ha dichiarato il ds Pradè. La Juve osserva con attenzione, anche per via dell’ingaggio da 1,5 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com