Docente neoassunta ricostruzione di carriera | viene licenziata perché le mancano 18 CFU Fa ricorso al Tar e viene assunta nuovamente Ecco perché

Quando una docente assunta nella classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche si trova a dover affrontare un licenziamento per mancanza di 18 CFU, può sembrare un ostacolo insormontabile. Tuttavia, ricorrendo al TAR e presentando un'argomentazione solida, può riottenere la sua posizione e riprendere il percorso professionale. La sua storia dimostra come la determinazione e la conoscenza delle normative possano fare la differenza nel mondo dell'istruzione. Ecco perché...

Docente assunta nella classe di concorso A046 – Scienze giuridico economiche, dopo la ricostruzione di carriera viene licenziata dall'USR, ritenendo non conforme il suo titolo di studio secondo i requisiti normativi vigenti. Infatti, la docente, laureata in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento, aveva partecipato con esito positivo al concorso straordinario indetto dal D.D. 5102020. L’esclusione è sopraggiunta dopo il controllo della Ragioneria dello Stato, che ha riscontrato carenze nel numero di crediti formativi universitari (CFU) relativi ad alcuni esami considerati fondamentali. L'articolo Docente neoassunta, ricostruzione di carriera: viene licenziata perché le mancano 18 CFU. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Viene Docente Ricostruzione Carriera

Carta del docente a precari fino al 31 agosto, non viene garantito l’importo di 500 euro. Ecco come funzionerà. Decreto approvato - Il recente decreto PNRR-Scuola, approvato con 189 voti favorevoli, ha sollevato un dibattito acceso: i precari della scuola non riceveranno il bonus di 500 euro per l'anno in corso.

Ricostruzione di carriera docenti e ATA: come richiederla per avere lo stipendio corretto anche in base agli anni di precariato - Per i docenti, sono sei mesi ... si perdono gli arretrati di quei cinque anni. Tuttavia, la ricostruzione della carriera viene comunque effettuata. Se dopo dieci anni non si fa richiesta, tutti ... Come scrive orizzontescuola.it

Ricostruzione carriera per incremento stipendio docenti e ATA: domande online fino al 31 dicembre 2021 - Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola ... Scrive orizzontescuola.it

Ricostruzione della carriera, ecco i servizi validi per i docenti - – L’insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. È valido come anno intero anche ... Scrive tecnicadellascuola.it

Ricostruzione carriera docenti: la procedura della temporizzazione