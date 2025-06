Do fuoco a tutto e a tutti | nell' ufficio trovate bottiglie piene di benzina Il 79enne è stato denunciato

Un gesto estremo che ha scatenato il panico a Jesi, dove un uomo di 79 anni ha minacciato di incendiare tutto e tutti durante un tentativo di sfratto. Brandendo coltelli e lanciando liquido infiammabile, ha messo a rischio sé stesso e gli agenti intervenuti. La scena drammatica si è conclusa con la sua denuncia, ma resta alta l’attenzione sul disagio sociale e sulla sicurezza pubblica.

JESI – "Do fuoco a tutto e a tutti": è questa la minaccia urlata dallo jesino che ieri mattina ha tentato di impedire l'esecuzione di uno sfratto, brandendo due coltelli da cucina e gettando dalla finestra un liquido infiammabile verso le forze dell’ordine. L’uomo, da tempo occupante abusivo di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - "Do fuoco a tutto e a tutti": nell'ufficio trovate bottiglie piene di benzina. Il 79enne è stato denunciato

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Fuoco Tutto Tutti Ufficio

Gaza, tutto pronto per il rilascio di Edan Alexander. Trump chiama Netanyahu: domani nuovi negoziati in Qatar sul cessate il fuoco - Gaza si prepara al rilascio di Edan Alexander, ostaggio americano-israeliano tenuto da Hamas dal 7 ottobre 2023.

Uomo si barrica in ufficio e minaccia le forze dell’ordine: ci sono feriti - Uomo si barrica in ufficio: momenti di tensione in via Gramsci, dove polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco sono accorsi per cercare di convincerlo a desistere. Lo riporta notizie.it

Vigili del fuoco, va in pensione Salvatore Turria, il «fotografo delle catastrofi»: «Ma rischiai la vita nell'alluvione del 2011 a Vicenza» - Grazie a lui si è creato un vero e proprio ufficio comunicazione del corpo in Veneto: chat, avvisi, foto e video. Dai salvataggi degli animali agli incidenti ... corrieredelveneto.corriere.it scrive

Ruota di fuoco in questura. Entra e la accende col gasolio. Paura all’ufficio immigrati - Tutto in un attimo, tra gli uffici e la sala d’attesa della questura ... versa il liquido sul pavimento e sul pneumatico, poi appicca il fuoco. Che divampa in pochi istanti. Riporta lanazione.it

HO MESSO FUOCO ALL'INTERA MAPPA DI AMONG US UFFICIO!