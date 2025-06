Djokovic verso il ritiro? Forse il mio ultimo Roland Garros Le parole di Jannik Sinner

Il futuro di Novak Djokovic al Roland Garros potrebbe essere arrivato al suo epilogo, con il campione serbo che si congeda da Parigi tra emozioni e riflessioni. La sua semifinale contro Jannik Sinner ha segnato non solo una battuta d’arresto, ma forse anche l’ultimo capitolo di un’epoca nel torneo parigino. Djokovic, visibilmente commosso, lascia il campo con un misto di nostalgia e gratitudine, lasciando spazio a nuovi protagonisti del tennis.

Il serbo saluta Parigi con emozione dopo la sconfitta in semifinale contro Jannik Sinner. Potrebbe essere calato il sipario sull'ultima apparizione di Novak Djokovic al Roland Garros. Il campione serbo è stato sconfitto da Jannik Sinner nella semifinale dello Slam parigino disputata venerdì 6 giugno, uscendo di scena in tre set, al termine di un match intenso e di altissimo livello. All'uscita dal campo, Djokovic ha baciato la terra rossa del Philippe-Chatrier, un gesto che ha fatto subito pensare a un possibile addio. E le sue parole in conferenza stampa hanno alimentato ulteriormente i dubbi: "Non so se giocherò ancora qui, per questo sono stato sopraffatto dall'emozione.