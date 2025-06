Djokovic ritiro vicino? Forse il mio ultimo Roland Garros E Sinner commenta

Il mondo del tennis si domanda se quella contro Jannik Sinner sia stata l’ultima apparizione di Novak Djokovic al Roland Garros. Dopo una semifinale di altissimo livello, il serbo ha salutato la terra battuta con un toccante bacio, lasciando aperta la porta a un possibile addio. Ma cosa riserva il futuro per uno dei grandi maestri di questo sport? La risposta potrebbe cambiare ancora molte dinamiche del tennis internazionale.

(Adnkronos) – Quella contro Jannik Sinner potrebbe essere stata l'ultima partita di Novak Djokovic al Roland Garros. Il tennista serbo ha perso ieri, venerdì 6 giugno, la semifinale dello Slam parigino in tre set, dopo una partita giocata ad altissimi livelli, ed è uscito dando un bacio alla terra del Philippe-Chatrier. Un gesto in cui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

