Djokovic ritiro vicino? Forse il mio ultimo Roland Garros E Sinner commenta

Il Roland Garros potrebbe aver assistito all’ultima sua battaglia: Novak Djokovic, dopo una semifinale mozzafiato contro Sinner, ha lasciato il campo con un bacio alla terra, simbolo di un addio possibile. La sua performance ha entusiasmato e commosso gli appassionati, mentre il commento di Sinner apre a nuovi capitoli nel mondo del tennis. Un momento che rimarrà nella storia di questo sport straordinario, segnando forse il crepuscolo di un’era indimenticabile.

Quella contro Jannik Sinner potrebbe essere stata l'ultima partita di Novak Djokovic al Roland Garros. Il tennista serbo ha perso ieri, venerdì 6 giugno, la semifinale dello Slam parigino in tre set, dopo una partita giocata ad altissimi livelli, ed è uscito dando un bacio alla terra del Philippe-Chatrier. Un gesto in cui molti hanno visto come il preludio al ritiro del numero sei del mondo, confermato, almeno in parte, dallo stesso Nole: "Non so se giocherò più qui un'altra volta, ecco perché alla fine sono stato sopraffatto dall'emozione", ha detto Djokovic in conferenza stampa, "ho sentito un grande sostegno da parte del pubblico, per questo l'ho voluto omaggiare così, per questo ero così emozionato".