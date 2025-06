Divorzio Trump-Musk Del Pero | Ego incontenibili Donald in posizione di forza

Il mondo osserva con stupore e preoccupazione il divorzio tra due giganti di potere come Donald Trump e Elon Musk. Le tensioni crescenti, la retorica infuocata e le minacce di ritorsioni minano non solo le loro alleanze, ma anche la stabilità globale. Mario Del Pero, esperto di storia americana, analizza le ragioni di questa rottura e le sue possibili conseguenze, rivelando come questa crisi possa influenzare il futuro politico e industriale internazionale. La crisi tra Trump e Musk rappresenta molto più di un semplice dissidio personale.

Roma, 7 giugno 2025 – Due personalità forti, vicine a uno strappo forse irreparabile. Una retorica violenta, che ha ricadute dirette sull'opinione pubblica. E minacce di ritorsioni sempre più preoccupanti. Mario Del Pero, professore di Storia degli Stati Uniti a Sciences Po, a Parigi, spiega le ragioni e le possibili conseguenze del divorzio fra Trump e Musk. Professor Del Pero, Trump e Musk sembravano una coppia vincente. Cosa non ha funzionato? "Sicuramente c'erano due ego troppo grandi per essere contenuti in una singola stanza. Musk, diversamente da altri imprenditori, ama molto i riflettori e si è sovraesposto, mettendosi in una condizione oggettiva di rischio.

