Divorzio alla Casa Bianca

In un mondo in costante fermento, i legami di potere tra Elon Musk e Donald Trump si sgretolano, scuotendo governi, mercati e alleanze internazionali. Il loro "divorzio" alla Casa Bianca, tra accuse e sospetti, evidenzia come le crepe di un controllo globale sempre più imprevedibile possano avere ripercussioni che coinvolgono tutti noi. La crisi tra queste figure chiave segna un nuovo capitolo di instabilità geopolitica, aprendo scenari ancora incerti e sfidanti per il futuro.

di Giampaolo Pioli NEW YORK Sono arrivati agli insulti, alle accuse di tradimento e persino ai sospetti legali. L’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, e quello che si considera l’uomo più potente, Donald Trump, tengono col fiato sospeso governi, mercati, satelliti e guerre. Ma ora anche alleati e rivali – europei, russi, cinesi e giapponesi – cominciano a notare le crepe di un comando globale divenuto imprevedibile. Tra i due è finita, e nel peggiore dei modi. Dopo che per ore si era vociferato di una possibile telefonata per ricucire, è stato lo stesso presidente americano a chiudere ogni spiraglio: "Non voglio sentirlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: Divorzio Casa Bianca Uomo

Striscione sotto casa di Inzaghi: “Insieme si cade, insieme ci si rialza”. Ma si va verso il divorzio - Un messaggio di sostegno potente quello che ha accolto Simone Inzaghi a casa dei genitori, un richiamo alla resilienza in un momento di crisi per l'Inter.

Divorzio alla Casa Bianca - Musk, più misurato, ha commentato solo di non aver mai attaccato personalmente il presidente. Ma intanto i mercati reagivano con brutalità: in sole 24 ore, Musk ha perso 33 miliardi di dollari di ... Segnala quotidiano.net

Lite Trump-Musk: un divorzio soprannominato ‘big beautiful breakup’ - Il ‘big beautiful breakup’, così i media Usa hanno subito definito il divorzio tra Donald Trump e Elon Musk. Il riferimento è al ‘big beautiful bill’, la legge fiscale e di spesa che contiene tutte le ... Segnala msn.com

USA, sparatoria vicino alla Casa Bianca: ferito un uomo/ Secret service: “Aveva un arma da fuoco” - sulla sparatoria alla Casa Bianca è stata aperta un’indagine che nelle prossime ore potrebbe dare risposte chiare sull’accaduto a partire dalla volontà dell’uomo; mentre nel frattempo è ... Si legge su ilsussidiario.net

Diciottesimo iniziato malissimo! Poverina lei!