Disperso per due notti al freddo Anziano salvato grazie ai cani

Disperse per due notti al freddo nell’Appennino ligure, le speranze sembravano svanire. Ma grazie al coraggio e all’istinto dei cani da salvataggio, un anziano di 84 anni di Massa è stato miracolosamente trovato e salvato. La collaborazione tra il Soccorso alpino, Guardia di finanza e Vigili del fuoco dimostra ancora una volta il valore della squadra. Le ricerche sono state lunghe e difficili, ma la determinazione ha prevalso.

Nuova operazione di soccorso per il personale della stazione di Abetone Cutigliano del Soccorso alpino della Guardia di finanza, in collaborazione coi Vigili del fuoco di Massa. Nel pomeriggio del 3 giugno è scattato l’allarme per la ricerca di un uomo di 84 anni, di Massa che si era perso nella folta vegetazione dell’appennino ligure nel comune di Zeri ed era riuscito a contattare un proprio conoscente per chiedere aiuto. Le ricerche sono andate avanti per tutto il giorno, per poi riprendere alle prime luci dell’alba del giorno successivo. Poiché il disperso non era stato in grado di dare indicazioni sulla sua possibile posizione e l’area di ricerca si presentava estremamente ampia, i finanzieri della stazione di Abetone hanno chiesto l’intervento della Sezione aerea di Pisa, che ha effettuato una serie di sorvoli della zona con un elicottero dotato anche del dispositivo di geolocalizzazione dei cellulari, grazie al quale è stato possibile individuare le coordinate da cui proveniva il segnale del telefono dell’anziano. 🔗 Leggi su Lanazione.it