Disfatta Italia riflessioni tra Spalletti e Gravina | terremoto in arrivo

L’Italia incassa un’umiliante sconfitta in Norvegia, lasciando spazio a riflessioni critiche tra Spalletti e Gravina. Con il rischio di un nuovo terremoto che scuote il calcio nazionale, la disfatta si ripete come un incubo ricorrente. A meno di tre anni dal disastro con la Svizzera, sembriamo ancora lontani dalla svolta. La strada verso il Mondiale 2026 si fa sempre più irta di ostacoli e incertezza, evocando un senso di impotenza e preoccupazione.

Ennesimo disastro per l’Italia, che capitola in Norvegia per 3-0. Spalletti e Gravina sul banco degli imputati. E ora l’ipotesi di un nuovo terremoto è più viva che mai. Come un deja-vu. O meglio, come un incubo in cui siamo ricaduti, ancora una volta. E l’aspetto preoccupante è che, 342 giorni dopo la disfatta con la Svizzera, questa Italia sembra non aver ancora toccato il punto più basso. La strada verso il Mondiale 2026 si fa in tremenda salita, con una pendenza da vertigini. La Norvegia ci surclassa nel primo tempo con il tridente Haaland – Sorloth – Nusa. Le gare incoraggianti disputate in Nations League sono più lontane che mai. 🔗 Leggi su Rompipallone.it