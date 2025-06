Disfatta Italia incontro tra Gravina e Spalletti | i dettagli

quello che è certo è che questa sconfitta ha scosso profondamente il calcio italiano, aprendo un dibattito acceso sulla gestione e sul futuro della Nazionale. Dopo il summit tra Gravina e Spalletti, l’atmosfera resta carica di incertezza, mentre i tifosi si chiedono se ci saranno cambiamenti radicali o se si cercherà di rialzare il morale per la sfida successiva. Resta il fatto che, in questo momento, il cuore azzurro batte più forte che mai, nel tentativo di risollevarsi.

La grave e clamorosa debacle dell’Italia in terra norvegese è ancora viva nella memoria di tutti. Dopo la partita, summit Spalletti-Gravina. La grande disfatta italiana a Oslo non poteva passare inosservata. C’è chiedeva dimissioni immediate di Gravina e Spalletti, chi il licenziamento di quest’ultimo, ma è chiaro che è troppo presto per capire cosa succederà in futuro per quanto riguarda la qualificazione al prossimo Mondiale. Quello che è certo, però, è che un confronto era necessario quanto urgente, visto che la clamorosa debacle a cui gli italiani hanno assistito nella serata di ieri, è un qualcosa che poche volte accade. 🔗 Leggi su Sportface.it

