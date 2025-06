Disastro Italia dimissioni Spalletti | si pensa già al sostituto

Il fallimento della Nazionale italiana e le recenti dimissioni di Luciano Spalletti aprono un nuovo capitolo nel calcio azzurro. Con il futuro della nostra selezione incerte, l’attenzione si concentra sulla ricerca di un sostituto all’altezza, mentre si cerca di affrontare le sfide per qualificarsi al prossimo Mondiale. La nazione è in attesa di notizie: chi guiderà l’Italia verso nuovi successi o ulteriori delusioni?

In casa Italia, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità sul futuro di Luciano Spalletti. Archiviata la stagione dei club, di fatto, la luce di riflettori si è spostata sugli impegni delle varie Nazionali. L'Italia, dunque, ha iniziato il percorso di qualificazione al prossimo Mondiale, ma l'ha fatto nella maniera peggiore. (LaPresse) tvplay.it Nello scontro diretto di ieri sera contro la Norvegia,,di fatto, gli uomini di Luciano Spalletti sono stati travolti dalla selezione nordica. La partita, di fatto, non c'è mai stata, visto che gli azzurri non sono mai scesi in campo.