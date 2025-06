Disastro Italia contro la Norvegia Zazzaroni | Il problema è che il nostro problema non ha una soluzione rapida

La recente disfatta dell’Italia contro la Norvegia ha acceso i riflettori su un problema calcistico di lunga data, come sottolinea Ivan Zazzaroni nel suo editoriale. La questione, infatti, non si risolve in fretta: richiede un impegno costante e strategie mirate per invertire questa tendenza negativa. Ora più che mai, è il momento di individuare soluzioni durevoli, perché il futuro del calcio italiano dipende dalla capacità di reagire e migliorare.

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni, ha analizzato la debacle dell'Italia in Norvegia nel tentativo di ricercare le soluzioni al problema che da qualche anno .

