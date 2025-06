Disagi sui binari Bocciato il tavolo chiesto da Azione

Ad oggi il treno è il mezzo più economico e meno inquinante, tuttavia, la cattiva gestione rende difficile recarsi, da e per Codogno con affidabilità e puntualità. La bocciatura del tavolo inter-istituzionale dimostra come le criticità nel servizio ferroviario continuino a essere un ostacolo per cittadini e pendolari, chiamando le autorità a riconsiderare strategie che migliorino davvero la mobilità sul territorio.

Il gruppo consiliare “Azione” di Codogno ha presentato, giovedì sera in Consiglio comunale, una mozione tesa alla costituzione di un tavolo inter-istituzionale per affrontare le criticità del servizio ferroviario. Ma è stata bocciata dopo aver ricevuto quattro voti favorevoli delle minoranze, tre astensioni e poi tutti “no”. "Ad oggi il treno è il mezzo più economico e meno inquinante, tuttavia, la cattiva gestione, rende difficile recarsi, da e per Codogno, in orario nei luoghi di studio o lavoro - ha incalzato la consigliera Nicoletta Serra –. Questi disagi stano causando una riduzione dell’utenza, che preferisce utilizzare il proprio mezzo inquinante (a marzo 2024 -10% sui suburbani e -5% sui diretti). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

