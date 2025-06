Diritti e memoria al centro Animae Loci tra Firenze e Siena

Tra le storie di Firenze e Siena, i diritti e la memoria si intrecciano in un percorso autentico alla scoperta dell'anima dei luoghi. L'edizione 2025 di 'Animae Loci' promette un viaggio tra narrazione, tutela del territorio e iniziative green, per riscoprire e valorizzare le radici culturali e ambientali delle due città . Un'occasione imperdibile per immergersi in un dialogo tra passato e presente. E tutto inizia già stasera alle 18:30 alla Biblioteca delle Oblate.

Firenze, 7 giugno 2025 - Diritti, valorizzazione della memoria e dell'identità dei luoghi attraverso la narrazione, progetti green. Sono questi i temi portanti dell'edizione 2025 di 'Animae Loci, itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell'anima' promosso dall'associazione culturale La nottola di Minerva che si svolgerà tra settembre e ottobre, ma con un appuntamento già stasera alle 18:30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, con la presentazione del libro 'Radio Cora di piazza d'Azeglio e altre due radio clandestine' di Gilda Larocca. Tra le ospiti della manifestazione, Dacia Maraini, Caterina Trombetti, Michela Landi, Elisabetta Salvatori, Chiara Riondino, Letizia Fuochi e Gaia Rayneri.

