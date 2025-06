Direttore Sportivo Juve la rivelazione di Balzarini | Ho questa sensazione

La Juventus è ancora alla ricerca del suo nuovo direttore sportivo, e le ultime indiscrezioni di Gianni Balzarini di Sportmediaset accendono l'attenzione su un nome che potrebbe rivoluzionare la rosa bianconera: Ricky Massara, ex uomo mercato del Milan. La sensazione cresce, e l’ipotesi si fa più concreta: sarà lui il volto giovane e ambizioso che guiderà il mercato della Vecchia Signora? Restate sintonizzati, perché il futuro della Juve potrebbe essere scritto proprio da questa scelta.

La Juve sta ancora cercando un direttore sportivo: la rivelazione del giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini Il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini ha parlato così del tema nuovo DS Juve, affermando come ci sia un nome che stia balenando nella testa dei vertici societari bianconeri: parliamo dell’ex uomo mercato del Milan, Ricky Massara. Ecco le parole appartenenti al video pubblicato sul proprio canale You . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Direttore Sportivo Juve, la rivelazione di Balzarini: «Ho questa sensazione»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Direttore Sportivo Juve Rivelazione

Ex Milan, Massara e il Rennes, addio Lampo: solo undici mesi da Direttore Sportivo - Frederic Massara, ex direttore sportivo di Milan e Roma, ha concluso la sua breve avventura al Rennes dopo soli undici mesi.

Calciomercato Juve: possono arrivare due nuovi importanti attaccanti! Ci sono novità anche per il direttore sportivo: tutti gli ultimi aggiornamenti - Calciomercato Juve: possono arrivare due nuovi importanti attaccanti. La rivelazione sulle mosse dei bianconeri Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito un aggiornamento sulle prossime mosse del calc ... Da juventusnews24.com

Massara vicino alla Juve, sarà il nuovo direttore sportivo: lavorerà al fianco di Chiellini - La Juventus sta ricostruendo tutta la sua dirigenza dopo l'addio di Giuntoli: Comolli punta tutto su Massara come nuovo direttore sportivo ... Si legge su fanpage.it

Thiago Motta, la Juve aveva un piano B: la rivelazione di Giuntoli. E su Allegri: "Non ne parlo" - Thiago Motta è sempre stato il piano A, ma non l'unico, in casa Juventus. Nel corso della lunga chiacchierata pubblicata oggi sulle pagine del Corriere della Sera, il direttore sportivo ... Riporta tuttomercatoweb.com

MONDIALE #under20? LA RIVELAZIONE DI #allegri SUI GIOCATORI DELLA #juventus #allegriconferenza