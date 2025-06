Diretta Rai Sport Sabato 7 Giugno 2025 Calcio Finale Serie C Playoff Pescara-Ternana Rally Sardegna

Preparati a vivere un weekend di emozioni con la programmazione sportiva della Rai, sabato 7 giugno 2025. Dalla finale della Serie C playoff tra Pescara e Ternana alle intense tappe del Rally Sardegna, Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, satellite 227 Sky, TivĂąsat 21) ti accompagnerĂ con dirette, approfondimenti e notizie esclusive. Un fine settimana da non perdere, all'insegna dello sport e della passione.

In vista del weekend, Sabato 7 Giugno 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 TivĂąsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

